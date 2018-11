Drankrijder veroorzaakt ravage in Zwolle-Zuid en wil niet dat politie komt

Een automobilist met drank op heeft afgelopen nacht een ravage veroorzaakt op de Vrouwenlaan in Zwolle-Zuid. De man schampte een auto en twee bomen, vloog door een heg en kwam achterstevoren tegen een kantoorpand tot stilstand.Buurtbewoners kwamen op de knallen af en zagen de bestuurder uit de auto stappen. Die riep enkele keren dat de politie niet gebeld mocht worden. Omstanders hebben dit wel gedaan.De politie heeft de drankrijder aangehouden, nadat hij was nagekeken in de ambulance. Ook de brandweer was aanwezig, maar die hoefde niets meer te doen. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto meegenomen.