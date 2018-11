Sint crost op de scootmobiel door Beverwijk:

BEVERWIJK - Sinterklaas koos zondag voor een totaal ander vervoersmiddel. Zijn paard was ziek, dus besloot Sinterklaas op de scootmobiel door winkelcentrum Beverhof in Beverwijk te crossen."Ik vind Sinterklaas heel lief", vertelt een winkelend meisje. Een andere bezoeker kijkt met een grote glimlach naar Sint in de scootmobiel: "Ik vind het erg leuk dat ze op deze manier aandacht vragen voor mensen in een scootmobiel".