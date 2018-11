Leerlingen ROC Rivor trekken aan de bel: geen diploma, school zwijgt

De vlag uit, knallende champagnekurken: niks van dat alles voor leerlingen van de opleiding Monteur Elektrotechnische Installaties van het ROC Rivor in Geldermalsen. Ze dachten een diploma te krijgen, maar de complete klas bleek nog achterstallig werk te hebben. De communicatie van de school laat al vijf maanden te wensen over, vinden de jongeren.



Het gaat om vier jongens, die samen één klas vormden. Ze moesten allemaal nog een rekentoets doen. Deelname - dus niet eens slagen - was voldoende voor een diploma. Voor twee van hen bleek dit inderdaad het geval: na de inhaaltoets in september kregen zij alsnog het felbegeerde papiertje.



Wat voor twee van de vier buiten kijf staat, is dat de communicatie van de onderwijsinstelling te wensen overlaat. ,,Ik kreeg maar niks te horenâ'', vertelt een van hen over de slagingsperiode. Terwijl mensen om hem heen zich voorbereidden op de laatste loodjes, bleef het bij hem en zijn klasgenoten angstvallig stil. ,,We namen zelf contact op met de school en hoorden toen pas dat we niet waren geslaagdâ'', zegt hij.



Edward de Bruin, een van de leerlingen, bevestigt dat de school de leerlingen niet actief heeft benaderd over hun openstaande werk. ,,Ik ben niet eens gebeld of ik wel of niet ben geslaagd, niks.'' Een woordvoerder van de onderwijsinstelling kan op dit moment niet zeggen waarom vier jongens uit één klas de verplichte rekentoets niet hebben gemaakt.



De twee overgebleven leerlingen, onder wie De Bruin, hadden volgens de woordvoerder ook hun beroepspraktijkvorming (bpv) niet afgerond; een verplicht onderdeel van elke mbo-opleiding waarbij leerlingen ervaring opdoen in het werkveld. De crux zat volgens de school in de verslaglegging van deze stage die zij niet zouden hebben gedaan. Eén van hen had het simpelweg niet gemaakt, de ander loog volgens de school aanvankelijk dat hij wel het nodige had ingediend. De Bruin is stellig: ,,Ik heb de bpv wel ingeleverd, maar hij is schijnbaar kwijt. Misschien is hij weggegooid.''



Nu, vijf maanden later, lijkt er toch eindelijk schot in de zaak te komen. De school geeft de leerlingen alsnog de kans hun diploma te halen. Ze hebben tot en met 3 december om hun verslagen in te leveren. Bij een voldoende mogen ook zij de schooldeuren achter zich dichttrekken.

Reacties

Je hoort steeds maar weer rare verhalen over scholen.

Scholen horen hun leerlingen over de eindstreep te helpen en dan is het heel vreemd da de leerlingen niets horen of zelfs iets gemist hebben.

