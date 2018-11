President Singapore wacht keurig op haar beurt en proeft pindarotsjes op Albert Cuypmarkt

Hoog bezoek zaterdagmiddag voor de Jan Gotjé Notenkraam op de Albert Cuypmarkt. Niemand minder dan de president van Singapore, Halimah Yacob, bracht een bezoekje aan de kraam. 'Ze wachtte keurig op haar beurt!''We hebben haar wat pindarotsjes laten proeven. Ze vond ze heerlijk', zegt Gitta Gotjé, die aan het werk was toen de president, samen met een flink aantal beveiligers, de kraam bezocht. 'Ook kocht ze wat cashewnoten, studentenhaver en een tropische notenmix.''Ze was heel vriendelijk en wachtte keurig op haar beurt', vertelt Gotjé, die direct wist met wie ze te maken had. 'Ik was van de week op de Dam toen ze daar door de koning werd ontvangen, dus ik herkende haar meteen.'De president is sinds woensdag in Nederland voor een staatsbezoek.