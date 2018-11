Pas verhuisde vrouw graaft grafje in tuin voor overleden huisdier, maar stuit dan op ontbindend lichaam

Een vrouw uit Modesto in de Amerikaanse staat Californië is bij het begraven van haar huisdier op een lijk gestuit. Na enkele keren de schop in de gr

Reacties

27-11-2018 11:40:10 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.426

OTindex: 16.390

Natuurlijk nog de vraag of de vorige eigenaars hier iets mee van doen hebben of dat wildvreemden die tuin hebben uitgekozen om een lijk te dumpen.

27-11-2018 11:46:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.164

OTindex: 67.192

@BatFish : natuurlijk nog de vraag of wij ooit zullen horen wat het antwoord is...

27-11-2018 13:57:08 GMVersluis

Erelid



WMRindex: 256

OTindex: 8.186

Quote:

De vrouw woont nog niet zo lang in het betreffende huis, maar had wel banden met de voorgaande bewoners, aldus rechercheur Cory Brown.



Uh, Zouden ze gezellige feestjes hebben gehad? Uh, Zouden ze gezellige feestjes hebben gehad?

27-11-2018 15:47:26 Beesie

Erelid

WMRindex: 1.033

OTindex: 1

Wnplts: De Kempen.

Het lijkt wel de beginscene van een aflevering van CSI...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: