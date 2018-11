Automobilist vergeet tankdop, verliest brandstof: scooter onderuit

Vrijdagmorgen is een bijzonder ongeluk gebeurd op de rotonde bij de Bozenhoven in Mijdrecht.Een auto had getankt bij het tankstation aan de Bozenhoven, waarna de bestuurder de tankdop vergeten was erop te doen. Op de rotonde verloor de auto brandstof en liet een spoor achter. Een scooterrijder, die een proefrit maakte met een scooter van een klant, gleed uit en kwam ten val. Het ambulancepersoneel heeft de jongen nagekeken. Hij bleek beenletsel te hebben maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ter plekke werd hij behandeld.De politie kwam poolshoogte nemen en wist de automobilist te achterhalen.