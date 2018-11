Kankerpatientje (2) ontmoet donor die haar leven redde

Een bijzondere ontmoeting in het ziekenhuis van het Amerikaanse Pittsburgh. De 2-jarige Emily stond oog in oog met Joseph, de man die haar leven redde. Hij doneerde een deel van zijn lever aan het voor hem onbekende meisje.Emily had een tumor op haar lever. "Ze moest vijf keer chemotherapie doorstaan, maar dat hielp helaas niet. Orgaandonatie was de enige optie om te overleven", vertelt haar arts aan de lokale zender KDKA.Joseph Osborn kende de familie niet, maar hij besloot toch te helpen. Zijn religie speelde daarbij een belangrijke rol. "Ik dacht: God houdt van haar en heeft haar lief. Daar sluit ik me bij aan."De moeder van Emily, Heather Smith, kan het nog steeds niet geloven. "Er zijn geen woorden om dit te beschrijven. Het geeft me kippenvel als ik er aan denk. Hij heeft een flinke operatie moeten doorstaan, en dat voor een vreemde."In het ziekenhuis kwam het tot een ontmoeting. Joseph en zijn vrouw konden eindelijk zien voor wie ze het deden. En Joseph straalde. Beide patiënten maken het trouwens goed. Emily mag al bijna naar huis.