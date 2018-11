New Yorkse hond duikt na 18 maanden op in Florida

Achttien maanden nadat een bruinwitte Husky uit zijn huis in New York verdween, is het beestje opgedoken in een woonwijk in de buurt van Tampa in Flor

Reacties

26-11-2018 14:21:04 venzje

Oudgediende



Een husky in Florida? Het beestje zal het dan wel knap warm hebben.

26-11-2018 14:34:14 SamuiAxe

Oudgediende



@venzje : Er zijn hier op Samui ook enige Huskies, ik heb diep medelijden met die dieren

