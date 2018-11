'Bellenscherm' tegen zeewater in Amsterdam-Rijnkanaal

Rijkswaterstaat plaatst vannacht een zogenoemd bellenscherm in het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van de Amsterdamsebrug.



Het bellenscherm moet zeewater tegenhouden. Door de droogte leveren de rivieren minder zoetwater en stroomt het zoute zeewater vanuit het Noordzeekanaal verder het Amsterdam-Rijnkanaal in dan gebruikelijk. Omdat er langs het Amsterdam-Rijnkanaal inlaatpunten liggen van de omliggende waterschappen en een drinkwatervoorziening, komt de zoetwaterinname in gevaar.



De constructie bestaat uit buizen met gaatjes die in de kanaalbodem worden geplaatst. Door de gaatjes wordt lucht geperst waardoor een scherm van luchtbellen ontstaat.



Zoutwater is zwaarder dan zoetwater. Met de bellen wervelt het zoute water omhoog en mengt zich met het zoete water. Zo kan het teruggevoerd worden naar het Noordzeekanaal en wordt verdere instroom van zoutwater in het Amsterdam-Rijnkanaal tegengegaan.



Vanaf 22.00 uur wordt het bellenscherm naar de precieze locatie gevaren. Het hele kanaal is vanaf dat moment gestremd. Tussen 23.00 uur en 02.00 uur wordt het scherm in de juiste positie in het water gelaten. Rond 02.00 uur is de stremming van het Amsterdam-Rijnkanaal weer opgeheven.

25-11-2018 17:02:08 Mamsie

Bellenscherm' tegen zeewater in Amsterdam-Rijnkanaal



Geen idee wat ik me dáár bij miet voorstellen. Ik zal maar weer gaan googelen. Geen idee wat ik me dáár bij miet voorstellen. Ik zal maar weer gaan googelen.

25-11-2018 17:32:16 stora

@Mamsie , ik denk net als in een aquarium, daar zie je soms ook een rij luchtbellen en dan zit de luchtpomp aangesloten op een pijp waar gaatjes in zit of op een slang waar gaatjes in zit. En dan zie je , ja, een soort van waterval aan luchtbellen.

25-11-2018 17:34:45 Mamsie

@stora : Klopt. Ik heb het opgezocht en het is een soort van jacuzzi in de rivier. Slim bedacht!

25-11-2018 17:39:16 allone

Dit had ik al eens gehoord in een video over de afsluitdijk, en blijkbaar wordt het ook in Zeeland toegepast link

25-11-2018 17:45:52 stora

@Mamsie een jacuzzi

Je kan er niet zelf in zitten he. een jacuzziJe kan er niet zelf in zitten he.

