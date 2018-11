Daar stond mijn schoonvader dan, de man met wie ik een onenightstand had

“Je schoonouders voor het eerst ontmoeten is altijd speciaal, maar in mijn geval was het iets voor gevorderden”, beweert een Australische dame uit

Reacties

25-11-2018 12:24:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.126

OTindex: 67.143

Quote:

Maar dat is slechts een kleine prijs voor ons geheim. Mijn lippen zijn permanent verzegeld Hoezo, geheim? De hele wereld weet het nu

Laat me je een geheim vertellen: als je iets geheim wilt houden, moet je het aan nienand vertellen.

(en al helemaal niet op internet delen )



Laatste edit 25-11-2018 12:26 Hoezo, geheim? De hele wereld weet het nuLaat me je een geheim vertellen: als je iets geheim wilt houden, moet je het aanvertellen.(en al helemaal niet op internet delen

25-11-2018 12:27:59 stora

Stamgast



WMRindex: 13.028

OTindex: 1.507

@allone , nou is je geheim niet meer geheim

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: