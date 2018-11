Halsema komt niet opdagen op eigen feestje: Schande, idioterie

Oud-raadsleden zijn boos op Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Het stadsbestuur had donderdag tientallen oud-raadsleden en ex-wethouders uitgenodigd voor een bijeenkomst, maar was zelf de grote afwezige.



Meerdere oud-volksvertegenwoordigers zijn daar kwaad over. "Wij stonden elkaar aan te staren en dachten: wat is dit voor idioterie? Eerst had burgemeester Halsema al laten weten niet te komen. Dan is het gebruikelijk dat een wethouder haar vervangt. Die kon niet komen, de overige zeven wethouders ook niet. Kennelijk hebben ze maling aan degenen die zich jarenlang hebben ingezet voor de stad en het stadsbestuur", foetert een aanwezige tegen de Telegraaf.



"Dit was het feestje van het college van B&W dat tachtig man in de kou liet staan", zegt een andere oud-volksvertegenwoordiger in ruste. "De uitnodiging kwam via het gemeentelijk bureau Externe Betrekkingen. Maar de stadsbestuurders kwamen dus niet opdagen op hun eigen feestje."



Burgemeester Femke Halsema had al eerder laten weten dat ze niet kon komen. Zij had wethouder Laurens Ivens gevraagd als vervanger. Die moest vanwege privé-omstandigheden een dag van tevoren afmelden. Op zo'n korte termijn lukte het niet om een andere wethouder te regelen. Uiteindelijk moest stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel van Zuid de avond redden met een praatje namens het college.

Reacties

24-11-2018 17:39:31 stora

Stamgast



Wat een gejammer. Kunnen ze zich gratis laten vollopen op kosten van de burgerij en dan nog hebben ze wat te zeuren.

