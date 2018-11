Politie vindt 350.000 euro in wasmachine

De politie Amsterdam heeft begin deze week een groot geldbedrag op een wel erg opmerkelijke plek gevonden. Tijdens een doorzoeking van een woning aan het Oeverpad in Nieuw-West werd 350.000 euro aan contanten aangetroffen, in een wasmachine.De machine bleek maandag tot de nok gevuld met dikke stapels papiergeld. Op de foto die de politie deelde in een persbericht zijn bij elkaar gebonden briefjes te zien van vijf, tien, twintig, vijftig euro.De vondst werd gedaan in een woning waar volgens de gemeenteadministratie niemand woonde, tijdens een zogenaamde spookburgeractie. Die acties richten zich op mensen die wel in de stad wonen, maar nergens staan ingeschreven.Een 24-jarige verdachte werd in de woning aangehouden op verdenking van witwassen, een begrip dat hij met de verstopplaats wel een heel eigen invulling gaf. Ook nam de politie meerdere mobiele telefoons, een vuurwapen en een geldtelmachine in beslag.