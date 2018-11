Stukjes kunststof in chocoladeletters HEMA: terugroepactie

Begint je naam met de B, M, N, R of S en heeft Sinterklaas je pas een chocoladeletter van de HEMA gegeven? Pas dan op. In de letters kunnen stukjes kunststof zitten. "Hierdoor kunnen mogelijk verwondingen worden veroorzaakt", schrijft de HEMA.



Het gaat alleen om de hazelnoot melkchocoladeletters. Om precies te zijn met productienummer 182196 en houdbaarheidsdatum 31-05-2019. HEMA vraagt via Facebook iedereen die de letters heeft, ze terug te brengen naar de winkel.



Op Facebook stromen inmiddels de reacties van consumenten binnen. Zo schrijft Veronique: "Helaas hier pech. Hoe moet ik dit nou weer aan mijn zoontje van 3 jaar vertellen die hem vandaag in zijn schoen had."

Voor de zekerheid je letter maar niet bij de HEMA kopen dan.

