Primeur: Belg met normale penis onder het mes voor verkleining

Elf centimeter in rust en ongeveer zestien centimeter in erectie. Dat is niet uitzonderlijk groot, toch wilde een 48-jarige Belg graag een kleinere pe

Reacties

23-11-2018 17:59:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.001

OTindex: 66.563



Het is alleen te hopen dat hij niet voor kleine meisjes gaat. Tja, bij een sleutelgat past geen grote sleutel he!Het is alleen te hopen dat hij niet voor kleine meisjes gaat.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: