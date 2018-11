Vrouw vermoordt, kookt en serveert haar ex

Een Marokkaanse wordt er in de Verenigde Arabische Emiraten van verdacht haar ex-vriend te hebben vermoord en vervolgens met rijst als maaltijd te hebben opgediend. De man had na zeven jaar gezegd de relatie te verbreken en met een ander te gaan trouwen, maar de verdachte slikte dat niet, aldus media in de Emiraten en Marokko.



De vrouw is in al-Ain aan de grens met Oman gearresteerd, nadat een tand van haar ex in haar mixer was gevonden. Wat er met haar ex is gebeurd was maandenlang onduidelijk. Zij verklaarde dat ze hem de deur uit had gegooid, nadat ze hem zeven jaar lang had onderhouden. De man was drie maanden lang vermist, maar recent kwam er met de tand een doorbraak in het onderzoek.



Na haar arrestatie heeft de vrouw tenslotte bekend de man in een aanval van razernij te hebben vermoord. Ze heeft toen het lichaam in stukken gehakt en met behulp van de mixer verwekt in een 'machboos', een traditioneel gerecht van rijst en vlees dat op het Arabische schiereiland populair is. De maaltijd is opgediend en verorberd door Pakistaanse gastarbeiders.

En die hebben echt niets door gehad? Als je een stuk teen eet, merk je dat toch.. En die hebben echt niets door gehad?Als je een stuk teen eet, merk je dat toch..

