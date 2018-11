Politie identificeert 900 Instagram-accounts met illegaal vuurwerk

De politie Oost-Nederland vond meer meer dan 900 Instagram-accounts die illegaal vuurwerk aanboden.



De politie Oost-Nederland heeft ruim negenhonderd Instagram-accounts gevonden die illegaal vuurwerk aanboden. Instagram gaat de accounts de komende tijd verwijderen, zegt de politie dinsdag. De politie doet onderzoek naar de gebruikers achter de accounts, maar heeft nog geen aanhoudingen verricht.



Met de actie hoopt de politie duidelijk te maken dat internet “geen veilige, anonieme omgeving is voor mensen die in vuurwerk handelen”. Het verkopen van illegaal vuurwerk is strafbaar en daarom ook tegen de gebruikersvoorwaarden van het sociale netwerk, dat sinds 2012 in handen is van Facebook. De politie weet niet hoeveel individuen achter de verdachte accounts zitten, waarvan het aantal volgers varieerde van twintig tot ruim honderd.



‘Geen romantisch vuurwerk’

Volgens een woordvoerder van de politie is het aangeboden vuurwerk “geen romantisch vuurwerk”, maar beter vergelijkbaar met handgranaten en andere explosieven. Het gaat dan om bijvoorbeeld zogenaamde cobra’s en shells. Het staat niet vast of via ieder account daadwerkelijk vuurwerk verhandeld werd.



De politie heeft na het onderzoek, waarbij ict-studenten van de Hogeschool Windesheim assisteerden, nog geen aanhoudingen verricht. Door de handel in illegaal vuurwerk “te frustreren”, hoopt de politie te voorkomen dat er “grote hoeveelheden explosief materiaal in slaapkamers of schuren worden opgeslagen”.

