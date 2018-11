Bizar filmpje: vrouwen in brommobiel rijden met slakkengangetje over A2

Op internet is een opmerkelijk filmpje opgedoken van twee vrouwen die met een brommobiel op de A2 bij Utrecht belandden. Het voertuig rijdt maximaal 50 kilometer per uur en is dus verboden op de snelweg.Maar dat lijkt de vrouwen in de video weinig te interesseren. Eén van hen pakt haar mobiel en begint te filmen vanaf de bijrijdersstoel. Op filmpjessite Dumpert is te zien dat de twee gieren van het lachen. "Zo mooi, we hebben een hele file achter ons", zegt een van hen. Als een truck toeterend passeert moeten ze hard lachen.De vrouwen lijken uit de richting van Nieuwegein te komen. Ze proberen van de snelweg af te gaan door de afslag 'Jaarbeurs' te nemen.Het filmpje duurt vier minuten en is hier te zien.