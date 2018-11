Het is normaal om gevoelens voor anderen te hebben, ook als je getrouwd bent

Uit onderzoek is gebleken dat 70 procent van vrouwen die in een langdurige relatie zitten zich aangetrokken voelt tot andere mannen. Dat is volgens de onderzoekers geheel normaal. “Je zal je leven lang gevoelens blijven hebben voor anderen”, klinkt het.



Voel je je goed in je relatie, maar betrap je jezelf er soms op dat je met iemand anders in je hoofd zit dan je lief? Daar is niets mis mee, want heel wat mensen hebben hetzelfde ‘probleem’.



Onderzoekers aan de Indiana University ondervroegen 160 vrouwen die in een relatie zitten van minstens drie jaar over hun liefdesleven en of ze zich aangetrokken voelen tot andere mensen. Maar liefst 70 procent van de vrouwen gaf toe dat ze gevoelens hebben voor mensen buiten de relatie. Ze erkenden dat ze soms met die mensen flirten en over hen dagdromen. Sommigen gaven aan dat ze zelfs aan hen denken bij het masturberen.



En daar is niets mis mee. “Dat is volledig normaal”, legt onderzoekster Margo Mullinax uit. “Soms willen we geloven dat het niet meer mogelijk is om gevoelens te krijgen voor anderen wanneer we een ring om onze vinger laten schuiven, maar waarom zou dat zo zijn? Je zal je leven lang gevoelens blijven hebben voor anderen. Het is niet zo dat dit ophoudt omdat je in een relatie zit. Het is natuurlijk dat dingen zich ontwikkelen wanneer je veel in het bijzijn bent van een ander”, klinkt het.



In de meeste gevallen hadden de vrouwen een oogje op een collega, een goede vriend of een ex. Ze gaven wel aan dat de meeste crushes ‘eenmalig’ en ‘puur fysiek’ waren. Ook Mullinax benadrukt dat die verliefdheid niets te maken heeft met je relatie. “Aantrekkingskracht richting anderen is niet te voorkomen, of je nu minder gelukkig getrouwd bent of een rotsvaste relatie hebt. Het betekent niet dat ze vreemd zal gaan. Veel van de deelneemsters aan het onderzoek gaven aan nooit iets te zullen doen met hun gevoelens”, vertelt ze.



Heel wat vrouwen lieten optekenen dat hun gevoelens voor andere mannen hun eigen relatie ten goede komen. “Ze zijn meer opgewonden gedurende de dag en projecteren die gevoelens zodra ze thuiskomen op hun partner. Hoe meer een vrouw fantaseert, hoe meer zin ze heeft in seks”, aldus Mullinax.



Toch kan het ook voor spanningen zorgen in een relatie. En daar is geen sluitende oplossing voor. “Er bestaat niet een manier om dat meteen op te lossen. Het ligt eraan wat voor jou persoonlijk werkt. Sommige stellen praten er openlijk over, maar als dat moeilijk wordt, is het oké om erover te zwijgen”, besluit ze.

21-11-2018 16:10:46 merlinswit

En hoe zit dat met mannen? fantaseren die niet over andere partners?

