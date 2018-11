Stad wil porno bannen maar verkoopt recordaantal seksspeeltjes

In de Australische stad Toowoomba worden regelmatig ‘anti-porno-campagnes’ gevoerd. Zo’n 80% van de inwoners wil zich inzetten voor een totaalverbod op porno. Toch blijkt uit een lokale enquête dat nergens méér seksspeeltjes verkocht worden.



Paul Antonio, de burgemeester van Toowoomba, engageert zich voor een pornovrije stad. In het stadspark deelt hij kaartjes uit waarop staat: “I commit that I won’t view porn and I will help create a city free from porn”. En Antonio is niet de enige. Verschillende inwoners zetten zich in voor dit merkwaardige doel. “Er is overweldigend wetenschappelijk bewijs dat porno onze levens schaadt”, klinkt het. “Het leidt tot huiselijk geweld, pedofilie en seksuele agressie.”



Hetty Johnston, één van de burgers die in actie komt voor een pornovrij Toowoomba, vindt dat porno een groot gevaar is voor kinderen. “Tegenwoordig kijken kinderen al in de kleuterschool naar porno”, aldus Johnston. “We moeten hen behoeden voor de gevaren van het internet.” Ze pleit dan ook voor een verbod op smartphones voor minderjarigen.



Toch is niets wat het lijkt in deze Australische stad. Een lokale enquête wijst uit dat er nog nooit zoveel seksspeeltjes verkocht werden in Toowoomba. Het stadje is blijkbaar niet vies van de seksindustrie. Er zijn verschillende seksshops, een bordeel en een stripclub. Clara Wilson, eigenaar van één van de erotische shops, zegt dat ze geregeld inwoners over de vloer krijgt. “Wij verkopen verschillende speeltjes, zowel voor mannen als vrouwen”, vertelt zij aan The Chronicle. “En ze vliegen vaak de deur uit.” Ondanks het stevige engagement voor een pornovrije gemeenschap, zit de verwezenlijking van een stad zonder seksspeeltjes er dus nog niet meteen in.

Reacties

21-11-2018 10:20:19 supericecube

Erelid







S hypciet is hier het juiste woord.

Juist die geitewollen sokken zijn vaak het ergst

21-11-2018 10:26:32 Mamsie

Oudgediende







Quote:

Wij verkopen verschillende speeltjes, zowel voor mannen als vrouwen”, vertelt zij aan The Chronicle. “En ze vliegen vaak de deur uit.”



De speeltjes of de klanten? De speeltjes of de klanten?

21-11-2018 11:08:31 botte bijl

Stamgast







@Mamsie :

vast de klanten, als hun geld op is vast de klanten, als hun geld op is

21-11-2018 11:52:25 venzje

Oudgediende







@supericecube :

hypciet is hier het juiste woord. Quotehypciet is hier het juiste woord.

(Sorry, ik moest hem even inkoppen. ) Weet je het zeker?(Sorry, ik moest hem even inkoppen.

21-11-2018 12:11:16 SamuiAxe

Oudgediende







@venzje : Ik dacht, "Ach, laat ik deze aan Venzje geven"

21-11-2018 15:45:49 supericecube

Erelid







S

Dus ik heb liever dat je hem in kopt als je kop erin steekt ;-) @venzje : ik ben nog steeds niet wakkerDus ik heb liever dat je hem in kopt als je kop erin steekt ;-)

