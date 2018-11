Duo tuigt man af die denkt dat hun auto een taxi is

UTRECHT - Een beschonken horecabezoeker in Utrecht heeft een vergissing bij een poging om naar huis te komen zaterdagnacht duur moeten bekopen. Op de Neude stapte hij in wat hij dacht dat een taxi was, maar het bleek een gewone personenauto.



De 18-jarige bestuurder van die auto en zijn bijrijder, ook 18 jaar, waren er niet van gediend dat de man op de achterbank plaatsnam. Het duo takelde hem flink toe, meldt de dienstdoende wijkagent.



De politie heeft beide personen aangehouden. Ze zijn zo tekeer gegaan dat hen behalve zware mishandeling ook poging tot doodslag ten laste wordt gelegd. De twee mannen zitten nog vast.



Volgens de politie liep het slachtoffer eerst nog weg na het incident. Agenten spraken hem later aan en hij bleek zo gewond te zijn dat er een ambulance voor hem werd gebeld. De politie zoekt nog uit wat er precies gebeurd is waardoor de situatie zo uit de hand heeft kunnen lopen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: