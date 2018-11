Burenruzie loopt uit de hand: man trekt zwaard

UTRECHT - In Leidsche Rijn heeft de politie een man aangehouden na een burenruzie. De ruzie tussen bewoners van de Kandinskystraat escaleerde, waarna de man met een zwaard naar buiten kwam om verhaal te halen.



De man heeft de nacht in een politiecel doorgebracht. Het zwaard is in beslag genomen. De politie onderzoekt de zaak.

20-11-2018 14:19:50 Mamsie

Hoe heette die boze buurman? Damocles?

