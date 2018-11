Toeristen genieten van raadselachtige optocht in Amsterdam:

'Santa Claus' en 'Christmas' zijn wel bekend, maar Sinterklaas? Veel toeristen stonden vanmiddag met grote ogen te kijken naar de intocht van de goedheiligman.Al wist een enkeling precies wie er vanmiddag aankwam in de stad: "Ja, hij komt uit Spanje met de stoomboot, daarom zijn we hier", vertellen twee toeristen vol enthousisme. "We dachten, er is een parade, daar moeten we heen."Toch staan de meeste buitenlandse bezoekers met hun mond vol tanden als hun gevraagd wordt: wie is toch die oude man op dat paard? "Is het al kerst?", vraagt iemand zich af. "Het lijkt op een Amerikaanse kerst", antwoordt iemand anders. Ook de naam van Santa Claus komt veel voorbij. "Hij lijkt wel een beetje op een gepimpte kerstman."Voor een enkeling is alleen de parade door de stad al genoeg om in een uitbundige stemming te raken. "Hij is geweldig. Het is heel mooi."(Klik hier voor het originele artikel met een filmpje)