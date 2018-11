19-11-2018 17:36:10

tegenwoordig moeten we geloven dat het een wonder is dat we nog leven zonder kurkuma, want het moet voor van alles goed zijn....in Pakistan noemen ze dat kruid haldi, doet men het door heel veel gerechten, voornamelijk voor de kleur, en evengoed worden daar af en toe ziek en gaan mensen daar aan het einde van hun leven dood