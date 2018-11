Congres in Soesterberg: doorbreek taboe op huiselijk geweld tegen mannen

SOESTERBERG - Hoewel 40 procent van de mensen die slachtoffer worden van huiselijk geweld man is, bestaat daar nog steeds een groot taboe op. Ter gelegenheid van Internationale Mannendag vragen zes hulporganisaties die zich bezighouden met mannenopvang, op een congres in Soesterberg aandacht voor het probleem.



Hulpverlening aan mishandelde mannen bestaat eigenlijk pas tien jaar, zegt Annemarijn Mutsaers van de Utrechtse hulporganisatie Moviera. ''Het taboe is de afgelopen jaren niet kleiner geworden. De problematiek wordt over het hoofd gezien, waardoor huiselijke geweld en eerwraak waar mannen slachtoffer zijn, helemaal niet besproken wordt.''



Dat mannen die slachtoffer worden zich schamen, ligt volgens haar aan de Nederlandse cultuur waarin mannen niet om hulp vragen. ''In films en op reclame op tv zie je een heel traditioneel man-vrouw-beeld: je laat je niet slaan door je vrouw, je bent het sterkere geslacht. Dat heeft ermee te malen dat het taboe zo groot is.''



Jean-Pierre van de Ven is psycholoog bij Mind Korrelatie in Amersfoort en ziet dat mannen zich in allerlei bochten wringen om niet toe te geven dat ze slachtoffer zijn van huiselijk geweld. ''Veel mannen die slachtoffer zijn, gaan met allerlei smoezen naar het ziekenhuis of verzinnen een verhaal voor vrienden of collega's over een blauw oog of ander letsel, omdat ze er niet graag over praten.''



Vrouwen vinden hun weg makkelijker naar de hulpverlening, zegt Annemarijn Mutsaers van Moviera. ''Er zijn voor vrouwen 2200 bedden in de opvang en voor mannen 40. Zij kunnen de weg naar hulp makkelijker vinden, maar in principe is het hetzelfde soort geweld.''



Ze heeft vertrouwen dat er in de toekomst nog meer aandacht komt voor andere vormen van huiselijk geweld. ''Er is steeds meer aandacht voor het gezin als geheel. Waar één slachtoffer is, zijn meer slachtoffers, bijvoorbeeld de kinderen.''



Jean-Pierre van de Ven van Mind Korrelatie roept mannen om echt hulp te zoeken als ze dat nodig hebben. ''Trek je mond open. Niet alleen in je eigen belang, maar ook in dat van andere mannen die in een vergelijkbare situatie zitten. De schaamte wordt minder naarmate meer mannen zich erover uitspreken.''



Het congres vindt over huiselijk geweld tegen mannen vindt vandaag plaats in Soesterberg. In Uvandaag praten we vanmiddag verder over het congres en de hulpverlening aan mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.



Reacties

19-11-2018 23:10:34 SamuiAxe

Maar ik laat me ook niet slaan door vrouwen! Als een vrouw mij een mep wilt geven dan zal ik instinctief mijzelf verdedigen en proberen niet terug te slaan. Mocht ze evenwel doorgaan met proberen mij een klap te verkopen dan zal ik ze op zeker een draai om de oren geven!



Niet zo ik het een man zou doen, maar ook vrouwen moeten weten dat het slaan van een man 'not done' is, evenmin als het 'not done' is dat een man een vrouw slaat!



Gelijke rechten voor vrouwen vind ik prima hoor, maar dan ook gelijke plichten: Poten thuis houden!



Ik vraag mij weleens af wat voor soort man zich laat mishandelen door zijn vrouw en eerlijk gezegd kan ik mij daar eigenlijk geen voorstelling van maken, behalve dan dat het vreselijke mietjes moeten zijn..



Nee!! Dit bedoel ik niet beledigend! Maar ik kan me écht niet voorstellen dat een man dit toelaat



Sulawan, mijn vriendin, had in het begin van onze relatie er soms een handje van om tijdens een vriendschappelijk potje stoeien mij af en toe ongemeen pijn te doen! Als ik er iets van zei dan lachte ze het weg, denkende dat een flinke vent als ik immuun voor pijn is. Nou, dat ben ik dus niet..



Na haar herhaaldelijk verzocht te hebben om het wat rustiger aan te doen verloor ik ietwat mijn geduld en heb haar één keer met gelijke munt terugbetaald.. She was not amused.. Maar ze had de boodschap begrepen en we hebben elkaar daarna nooit weer pijn gedaan...



19-11-2018 23:35:08 stora

Er zijn vrouwen die zo erg zijn dat zelfs jij naar een mannenopvang wil @SamuiAxe , precies daarom is er een mannen opvang en is er een congres.Er zijn vrouwen die zo erg zijn dat zelfs jij naar een mannenopvang wil

19-11-2018 23:38:35 Beereekhoorn

Eigenlijk zijner alleen maar verliezers in zo'n situatie @SamuiAxe : soms zijn die mannen (net als veel vrouwen dus)gewoon verblind door de liefde en als een en ander gewoonte wordt en zij zich dat realiseren dan schamen zij zich, maar eigenlijk hebben ze zich laten verblinden door de liefde.Eigenlijk zijner alleen maar verliezers in zo'n situatie

19-11-2018 23:40:57 SamuiAxe

Veronderstel dat ik een partner zou hebben die er vreugde in zou scheppen om mij af te ranselen en die niet wilt stoppen?



Daar ging ik dan gewoon vanaf, simpel, houdoe.. Ik laat mij niet terroriseren, niet door een man, niet door een vrouw. Zo zit ik echt niet in elkaar..



@Beereekhoorn : Liefde sla je er uit, niet er in....



.



Laatste edit 19-11-2018 23:41 @stora : Nee, dat zie je echt verkeerd gozerVeronderstel dat ik een partner zou hebben die er vreugde in zou scheppen om mij af te ranselen en die niet wilt stoppen?Daar ging ik dan gewoon vanaf, simpel, houdoe.. Ik laat mij niet terroriseren, niet door een man, niet door een vrouw. Zo zit ik echt niet in elkaar..Liefde sla je er uit, niet er in....

