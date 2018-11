Glow trekt 750.000 bezoekers

EINDHOVEN - Glow heeft dit jaar 750.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er circa 10.000 meer dan vorig jaar.Opvallend onderdeel was het lichtkunstproject ‘Something Blue’ van de Finse lichtkunstenaar Kari Kola. Dat zette de Eindhovense skyline iedere avond in een diep blauw licht en leidde tot bijzonder veel foto’s op social media. Bijna 19.000 foto’s zijn er gepost op Instagram met #gloweindhoven.De blauwe skyline van Eindhoven was zelfs zichtbaar vanuit Retie België, zo’n 40 kilometer verderop. De lucht zorgde voor prachtige en bijzondere foto’s. Zelfs vanuit het vliegtuig zijn er beelden voorbij gekomen van het lichtproject.De organisatie kreeg veel positieve reacties. Dat gold met name de projecties op de Lichttoren (‘Tower of Light’) en de Catharinakerk (‘Confluence’), de grote publieksfavorieten van Glow. De lichtshow in het Philips Stadion werd ook goed ontvangen, vooral door het wat jonger publiek.De bezoekersstroom op de route van vijf kilometer door de binnenstad is soepel verlopen zonder calamiteiten. Naast de grote internationale lichtkunstwerken, stonden er meer dan ooit projecten gemaakt door Eindhoven designers, kunstenaars en technici.In samenwerking met Pullman Eindhoven Cocagne, heeft Glow dit jaar voor het eerst een fotowedstrijd uitgezet op Instagram onder vermelding van #blueglow18. Winnaar, ook gekozen door de kunstenaar zelf, is Hans Tibben uit Gouda.In 2019 vindt Glow Eindhoven plaats van 9 t/m 16 november. Wat de route dan gaat zijn, is nog niet bekend.