Levensgevaarlijke hype in Californië: rauw water

In de Amerikaanse staat Californië zijn ze in de ban van een nieuwe hype: het drinken van ‘rauw water’. Dit is ongefilterd water dat rechtstreeks uit de grond komt. Experts waarschuwen voor het verschijnsel: “Water dat niet gefilterd is, bevat bacteriën, virussen en parasieten die je erg ziek kunnen maken.”



Water dat uit de kraan of flesjes komt is schoongemaakt: er zijn verschillende stoffen aan toegevoegd zodat we het kunnen drinken zonder er ziek van te worden. Al zijn sommige mensen in Californië daar niet van overtuigd. Zij vinden dat het zuiveringsproces ervoor zorgt dat er veel gezonde bacteriën en goede mineralen verloren gaan.



Aanhangers van de trend drinken liever ‘rauw water’: het komt rechtstreeks uit de grond en is niet gefilterd. “Dat is veel gezonder”, klinkt het. “Onze voorouders deden dat toch ook zo?” ‘Live Water’ is één van de bedrijven die flesjes ‘rauw water’ verkoopt. Zij menen dat kraantjeswater vol anticonceptiemiddelen zit en daarom minder gezond is dan ongefilterd water.



Experts noemen de hype een ‘First World Problem’ en hebben hun bedenkingen. “Er is een reden waarom water gefilterd wordt”, zegt Vince R. Hill, hoofd van het centrum voor ziektepreventie -en bestrijding met betrekking tot water. “Het kan veel slechte dingen bevatten, zoals uitwerpselen van dieren. Het drinken van ongefilterd water is gevaarlijk. Je kan er verschillende ziektes door oplopen, zoals cholera.” Hoewel veel hypes vanuit Amerika naar ons overwaaien, doet deze trend dat dus maar beter niet.

18-11-2018 12:32:30 stora

Toen onze voorouders water uit de grond haalden en opdronken toen zaten er nog geen chemicalien, olie en andere troep in de grond.

Als je maar dom achter anderen aanloopt dan verdien je eigenlijk ook niet beter als je ziek wordt.

Door de social media schijnen veel mensen niet meer zelf te kunnen nadenken.

18-11-2018 12:37:55 Mamsie

Zij menen dat kraantjeswater vol anticonceptiemiddelen zit



Dat zou best wel eens kunnen, ik kan maar niet zwanger worden.



Erreg toch!



18-11-2018 13:17:16 omabep

@Mamsie :



En wat zijn dan de flesjes in de winkel, Spa enz. die beweren toch ook dat het rechtstreeks gebotteld wordt?



@stora : De grond zal nu inderdaad meer vervuilt zijn dan in de oertijd maar er worden toch maar weinig mensen ziek van het zwemmen in de zee of binnenwater. Je kunt dan toch ook een behoorlijke slok naar binnen krijgen als je pech hebt. Water wat gevaarlijk is wordt al gesloten voor recreatieve doeleinden.

18-11-2018 13:20:46 SamuiAxe

@omabep : Wij gebruiken water dat vanaf een diepte van zo'n 30 meter opgepompt wordt, nergens last van. Maar op Samui is dan ook nooit zware industrie geweest, dat kan schelen.

