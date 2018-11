Vrouw komt aangifte doen, maar gaat naar huis met bon

Goed en slecht nieuws voor een vrouw die dacht dat haar auto was gestolen in Rotterdam. Het goede nieuws is dat haar bolide terecht is. Het slechte is nieuws is dat ze een flinke bekeuring aan haar broek heeft omdat ze haar weggesleepte benzineauto had geparkeerd op een plek voor elektrische voertuigen.



Toen de vrouw bij de politie aangifte deed van diefstal, kreeg ze te horen dat haar auto was weggesleept na klachten van omwonenden. Behalve een boete moet de vrouw ook opdraaien voor de takelwagen die haar heilige koe heeft weggesleept.

