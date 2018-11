Fotograferende hijskraanmachinist: Gevoel alsof ik iedere dag op vakantie ben

Hijskraanmachinist Geurt van Roekel weet zijn baan sinds november vorig jaar een bijzondere wending te geven. Nadat hij zich realiseerde dat niet iedereen dagelijks over de stad kan uitkijken, besloot hij foto's van zijn uitzichten te delen op Twitter.Toen Van Roekel vorig jaar begon met foto's maken, stond zijn hijskraan op Zeeburgereiland en binnenkort verkast hij naar de Zuidas. Hierdoor zijn allerlei delen van de stad van bovenaf te bewonderen op zijn Twitter-account , dat inmiddels meer dan 1400 volgers telt.'Ik vind het gewoon leuk om te doen en ik geniet iedere dag van een mooi uitzicht. Dan ga je foto's maken en merk je dat steeds meer mensen dat ook leuk vinden. Dat geeft een kick, zal ik maar zeggen', vertelt Van Roekel.Hij krijgt dan ook alleen maar positieve reacties op de foto's. Logisch, vindt hij. 'Wat ik erop zet zijn mooie, zonnige foto's, zoals de zonsopkomst. Dat ziet iedereen graag natuurlijk.'Vooral bij de Houthavens geniet Van Roekel enorm van zijn dagelijkse uitzicht. 'Dit is natuurlijk een uniek plekje. Als er weer bootjes voorbij komen varen heb ik het idee dat ik elke dag op vakantie ben. Ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk.'Van Roekel is dan ook niet van plan snel te stoppen met het maken van foto's. 'Ik doe dit zolang ik moet blijven werken. Als ik het met zoveel plezier kan blijven doen, dan wil ik dat wel. Dat ga ik zeker nog acht jaar volhouden.'