Tandpasta nieuw wondermiddel om te epileren?

Volgens Instagramvlogger Madina Shrienzada zou tandpasta wel eens het laatste wondermiddel kunnen zijn om ongewenste haren te epileren. Al is niet iedereen daarvan overtuigd.Iedere dag lijkt er wel een nieuwe trend te verschijnen op sociale media. En toch blijven ze verwonderen. De meest recente hype werd gelanceerd door schoonheidsvlogger Madina Shrienzada. Volgens haar kan je ongewenste haren epileren met behulp van tandpasta. In een recente video op haar Instagrampagina bereidde Madina een mengsel van tandpasta en kurkuma, waarna ze haar armen begon te epileren. In het filmpje slaagt ze erin om op die manier haar armhaar te verwijderen. Volgens Madina vervult kurkuma een verzachtende functie, terwijl de tandpasta het hoofdbestanddeel van het mengsel vormt. Toch is niet iedereen even enthousiast over deze nieuwe methode. Boze kijkers klaagden steen en been. Het enige resultaat was volgens hen dan ook dat hun huid geel uitsloeg. Bovendien kanten ook experten zich unaniem tegen het 'wondermiddel'. In een interview met Cosmopolitan, liet Mona Gohara, dermatoloog aan de universiteit van Yale optekenen dat "tandpasta zorgt voor huidirritatie. Het is bedoeld voor je tanden, niet voor je huid of haar."