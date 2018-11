Dokters halen tientallen metalen voorwerpen uit de maag van een vrouw

Artsen bleven vol ongeloof achter nadat ze tientallen metalen voorwerpen hadden verwijderd, waaronder armbanden, ringen en haarspelden, uit de maag van een vrouwelijke patiënt. De vrouw, alleen bekend als Sangita, werd opgenomen in een ziekenhuis in India met ernstige buikpijn.Bezorgd voerden artsen meteen een reeks testen uit om te zien wat er achter haar pijnlijke symptomen zou kunnen zitten. Ze waren met stomheid geslagen toen ze een knobbel in haar maag ontdekten met tientallen vreemde metalen voorwerpen. Van de patiënt werd gedacht dat hij de items gedurende lange perioden had ingeslikt, waardoor het metaal zich ophoopte en haar maag hard werd.“De opgegeten haarspelden hadden haar longen gedeeltelijk geperforeerd en één iets doorboorde zelfs haar maagwand, wat ons ertoe bracht onmiddellijk de operatie uit te voeren”, aldus de dokter in kwestie.Een ander item dat in de procedure werd teruggevonden, was een mangalsutra, een traditionele ketting voor getrouwde Hindoestaanse vrouwen.Vraag blijft wat er een persoon toe brengt om al deze voorwerpen op te eten. De dokters dachten aan pica, een medische term voor de zucht naar het consumeren van niet-eetbare dingen. Een specifieke vorm daarvan heet ‘acuphagia’, een zeer zeldzame aandoening waarbij een persoon scherpe metalen en onverteerbare objecten consumeert.Een eenduidige oorzaak voor pica is nog niet aangetoond. Verhoogde risico’s worden wel geassocieerd met armoede, verwaarlozing, gebrek aan ouderlijk gezag en een vertraagde ontwikkeling.In een ontwikkelingsfase, bij jonge kinderen bekend als de orale fase, is het normaal om allerlei dingen in de mond te stoppen. Ook bij vele vormen van mentale retardatie ziet men dit gedrag. Bij deze vrouw zou dit ook het geval kunnen zijn.