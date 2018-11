Californische Ford-dealer maakt smakeloze bosbrandgrap

Een nogal smakeloze grap van een Ford-dealer in Simi Valley, Californië is veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Het bedrijf had een mailin

17-11-2018 08:16:39 SamuiAxe

De site eist dat ik mijn Adblocker uitschakel.. Helaas, dan maar niet..

17-11-2018 09:48:47 Sjaak

@SamuiAxe : Je kunt hem voor die ene site pauzeren.

17-11-2018 09:54:24 SamuiAxe

Verreweg de meeste sites vragen of je 'm uit wilt zetten, meestal doe ik dat dan ook. @Sjaak : Weet ik, maar ik vind de toon te eisend. .Ik weet 't, ik ben een snowflakeVerreweg de meeste sitesof je 'm uit wilt zetten, meestal doe ik dat dan ook.

17-11-2018 09:57:26 Mamsie

Nou, dan ook maar niet. Doodziek word je toch van al die eisen! @SamuiAxe : Bij mij moeten er cookies bij anders zie je niks.Nou, dan ook maar niet. Doodziek word je toch van al die eisen!

17-11-2018 09:59:20 Sjaak

@SamuiAxe : @Mamsie : Dan hebben jullie vast ook stevige weerzin tegen dat gedram om een review als je iets hebt gekocht.

17-11-2018 10:20:21 SamuiAxe

: Van koekjes heb ik dan weer geen last, ik heb een nifty extensie in Chrome die dat ondervangt en verwijdert



- I don't care about cookies -



Zo heet die extensie in Chrome, werkt netjes @Sjaak : Krijg ik zelden, ik koop ofwel direct in de winkel of via Lazada. Eventuele verzoeken van Lazada om een review te geven gaan steevast de digitale prullenbak in.. @Mamsie : Van koekjes heb ik dan weer geen last, ik heb een nifty extensie in Chrome die dat ondervangt en verwijdertZo heet die extensie in Chrome, werkt netjes

17-11-2018 11:05:07 HHWB

T S Een voorbeeld hoe onmenselijk sommige bedrijven zijn en dat ze letterlijk over lijken gaan....

17-11-2018 13:42:08 botte bijl

mogelijk was die reclamecampagne lang voor de bosbranden gepland en gemaakt....

