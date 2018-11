Nieuw: parfum om op te drinken (of likken)

Sommige geurtjes ruiken zo goed dat je er een slok van zou willen nemen. Goed nieuws: dat is nu eindelijk mogelijk! Het merk Smith & Sinclair lanceerde onlangs een parfum dat je mag drinken - of aflikken.



Het is niet helemaal duidelijk wat nu juist het hoofddoel is van de spray. Is het een drinkbaar parfum? Of een drankje dat je als parfum kan gebruiken? De prijs (20 euro) doet vermoeden dat het eerder om spraybare drank gaat. Bovendien mag je het pas 'consumeren' vanaf achttien jaar, wat voor parfums best wel een bizarre richtlijn is. Het merk bracht eerder ook al eetbare drank in de vorm van snoep op de markt. Praktisch zijn er drie smaken - of geuren - beschikbaar: kersenbloesem-mandarijn, peer-vanille en watermeloen-citrus. Die kan je bijvoorbeeld op je glas cava spuiten om een extra smaakje toe te voegen. Of doe eens gek en spray het op je ijs, je koffie of jezelf.

Reacties

16-11-2018 18:11:17 botte bijl

na een heel dure reclamecampagne zullen er ook voor dit product mensen zijn die denken dat ze het moeten hebben....

