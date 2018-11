11-jarig jongetje rijdt met auto weg nadat mama PlayStation afpakt

Een Amerikaanse knaap van elf jaar was zo boos toen zijn mama zijn PlayStation afnam dat hij ervandoor ging met haar auto. Wat volgde was een levensgevaarlijke race met de politie die hem achtervolgde.



Afgelopen week raakte een 11-jarige jongen uit Cleveland in discussie met zijn moeder. Het liep uit de hand en de moeder nam zijn PlayStation af als straf. Even later werd ze uit haar bed gebeld door haar man, die hun zoon net had zien rijden met de Dodge Durango uit 2013 van zijn vrouw. De jongen scheurde als een gek over de weg, met snelheden tot 112 km/u. De politie zat hem de hele tijd op de hielen, tot hij de terreinwagen tegen een geparkeerde auto ramde. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. Momenteel zit hij opgesloten in de jeugdinstelling van Cuyahoga, in afwachting van zijn proces. Het is overigens niet de eerste keer dat de jongen gaat joyriden met de auto van zijn ouders. In oktober vorig jaar werd hij 80 kilometer lang achtervolgd door de politie. De jeugdrechter liet de aanklacht toen vallen. Volgens de politie heeft de jongen ADHD en lijdt hij aan een bipolaire en oppositioneel-opstandige gedragsstoornis.

Reacties

16-11-2018 13:02:48 botte bijl

Stamgast



een logische reactie. moeder pakt zijn speelgoed af, dus hij pakt het speelgoed van zijn moeder

16-11-2018 13:06:42 venzje

Oudgediende



Waarom moeten die Amerikanen eigenlijk altijd zo nodig het bouwjaar van de auto erbij noemen?

16-11-2018 13:13:51 SamuiAxe

Oudgediende



Daar heb je als ouders aardig je klauwen aan vol "Volgens de politie heeft de jongen ADHD en lijdt hij aan een bipolaire en oppositioneel-opstandige gedragsstoornis."Daar heb je als ouders aardig je klauwen aan vol

16-11-2018 13:49:13 stora

Stamgast



@botte bijl, voor het speelgoed van de mama dan zou hij wel op het nachtkastje kijken.

16-11-2018 13:51:56 botte bijl

Stamgast



@venzje :

samen met merk en type kan men dan een betere voorstelling maken....



@stora :

dat soort speeltjes zijn totaal niet spannend voor een jongen van 11 samen met merk en type kan men dan een betere voorstelling maken....dat soort speeltjes zijn totaal niet spannend voor een jongen van 11

