Yves Saint Laurent komt met penis-sieradenlijn

Hou je van piemels? Lees dan even verder. Yves Saint Laurent heeft namelijk een sieradenlijn gelanceerd die niets aan de verbeelding over laat. Wat dacht je van een paar oorbellen in de vorm van een penis...Yves Saint Laurent verkoopt een paar prachtige gouden hangers in de vorm van een piemel. Op de achterkant staat de naam van het modehuis gegraveerd. De oorbellen kosten pak 'm beet zo'n €250.Je maakt je look helemaal af met de bijpassende ketting. Deze hang je al voor zo'n €600 om je nek. Maar dan heb je ook wat natuurlijk!Het merk speelt hiermee in op de trend om vooral gouden sieraden te dragen én de trend om geslachtsdelen in designs te gebruiken. Yves Saint Laurent is namelijk niet de eerste. Vivienne Westwood verkocht ook al oorbellen in de vorm van een jongeheer.Helaas zijn de piemelsieraden van Yves Saint Laurent stijf uitverkocht.