Lottowinnares (23) zoekt nieuw vriendje en wil hem 69.000 euro per jaar betalen

Geluk in het spel is ongeluk in de liefde, zegt het spreekwoord. Jane Park (23) kan er van meespreken. Op haar 17de won de Schotse 1 miljoen pond met

15-11-2018 15:00:12 Beesie

Senior lid

Wnplts: De Kempen.



Dat is niet te betalen.

Als ik een man was zou ik het bijna een belediging vinden als een vrouw mij wilde betalen voor liefde, aandacht en trouw.Dat is niet te betalen.Ze kan beter een gigolo inhuren....

15-11-2018 15:36:07 omabep

Oudgediende



@Beesie : Doet ze toch ook, maar dan een permanente hoeft ze zich niet steeds voor te stellen.

15-11-2018 16:21:10 stora

Stamgast



De trouwgelofte, ow liefste ik beloof je elk jaar 69.000 euro over te maken.

En hij, Mijn lief, ik beloof je dat ik het elke keer met beide handen aanpak.



Best romantisch.

15-11-2018 17:08:37 Mamsie

Oudgediende



Betaalde trouw is geen trouw.

