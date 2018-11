Voor deze mensen kan de kerst niet vroeg genoeg beginnen

Sint-Maarten is net voorbij en Sinterklaas is nog niet eens in het land, maar bij sommige mensen staat de kerstboom al pontificaal in de kamer.



Afgelopen week publiceerden wij het verhaal van de familie Looijenga uit Deventer. In het huis in de wijk Borgele zijn ze al helemaal in de kerstsferen. De tuin hangt al drie weken vol kerstverlichting en in de huiskamer is een heel kerstlandschap opgebouwd. ,,Zonde als je er maar twee weken van kunt genieten’’, lieten de Deventenaren optekenen.



De Stentor ontving naar aanleiding van dit verhaal meerdere foto�s van mensen uit de regio die ook al helemaal in de kerstsferen verkeren. Wij hebben een selectie hiervan onder elkaar gezet.



Oproep: Ga jij ook helemaal los met de kerstversiering en maak jij van je huis ook een heus kerstpaleis? De Stentor komt graag langs met een camera om te helpen opbouwen. Kan jij wel ‘wat extra handjes gebruiken’ om je tuin en hele huis om te toveren? Stuur een mailtje met je contactgegevens onder vermelding van ‘Kerstpaleis’ naar online@destentor.nl en misschien komen wij wel bij jou langs!

Hier in de buurt zijn ze ook, huisjes die al een paar weken van voor tot achter in kerstsfeer zijn gedompeld.

Best mooi gezicht als je 's avonds langs loopt en je ziet het sfeervol verlicht.

Maar zonder naar binnen te gluren zie je al dat er echt heel veel zooi in huis staat.

