Dubbelganger Friends-acteur opgepakt na viral opsporingsbericht

Sinds een paar weken was de Britse politie op zoek naar supermarkt-overvaller 'Ross'. De man, die wel heel veel weg heeft van de wereldberoemde Friends-acteur David Schwimmer, is nu opgepakt in de stad Blackpool.Het opsporingsbericht met een foto van de dief ging viral vanwege de gelijkenis met de acteur. Al snel reageerde Schwimmer zelf op social media. "It wasn't me", schreef hij bij een video waarin hij doet alsof hij een supermarkt in New York overvalt.De Britse politie bedankt in een tweet voor de hulp bij het opsporen van de 36-jarige dief. "In het bijzonder @DavidSchwimmer!"