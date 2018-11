Opa speelt Pokemon Go op 15 (!) telefoons

Een man van 70 in Taiwan is groot fan van Pokémon Go. Om zoveel mogelijk Pokémon te verzamelen gebruikt hij maar liefst 15 telefoons.Hij leerde het spel van zijn kleinzoon en sindsdien is hij fan. Hij begon twee jaar geleden met nog maar één telefoon. Inmiddels heeft hij zijn collectie dus flink uitgebreid. In de buurt wordt hij nu opa Pokémon genoemd.Hij heeft een speciale houder voor alle telefoons gemaakt. Die kan hij voorop zijn fiets klikken. Dan kan hij met alle telefoons tegelijk het spel spelen. Om ervoor te zorgen dat de batterijen niet opraken, zit zijn mandje vol met opladers.