Cremeren, begraven of resomeren? 'Composteren lijkt mij nou perfect'

Resomeren, composteren of cryomeren. Het klinkt futuristisch, maar in de nabije toekomst kun je bij een uitvaart naast cremeren en begraven mogelijk ook voor een van deze opties kiezen.



D66-Tweede Kamerlid Den Boer komt in een initiatiefnota met veertien voorstellen om de Wet op de Lijkbezorging te moderniseren. Hij pleit voor het toestaan van nieuwe uitvaartmogelijkheden.



Binnen de sector is al jaren behoefte aan innovatie. Volgens uitvaartondernemers zijn de alternatieven veelal milieuvriendelijker en een afscheid dat recht doet aan persoonlijke wensen helpt nabestaanden bij het rouwproces.



Binnen de samenleving is er draagvlak voor nieuwe mogelijkheden, blijkt uit een onderzoek dat in 2016 door TNO werd uitgevoerd in opdracht van toenmalig minister Plasterk. Bijna een kwart van de Nederlanders gaf aan resomeren in overweging te willen nemen als het wordt aangeboden. Hierbij wordt een lichaam opgelost in een chemisch bad. Wat overblijft is een hoopje poeder.



Twee derde vindt het geen probleem als dat in Nederland wettelijk wordt toegestaan. In delen van de Verenigde Staten en Canada is resomeren al langer toegestaan.



Resomeren is milieuvriendelijker dan bestaande opties, want er is geen directe uitstoot van schadelijke stoffen (zoals bij cremeren) en het neemt geen ruimte in beslag (zoals bij begraven). Daarnaast kan een doodskist worden hergebruikt, want het lichaam wordt in een speciaal wollen omhulsel gewikkeld. En dat gaat vervolgens in de sierkist.



Volgens uitvaartondernemer Edwert Sjaardema neemt de vraag naar resomeren toe. "Vooral vanwege het milieuaspect. Maar oplossen in water is voor sommige mensen ook minder eng dan vuur." Sjaardema verwacht dat de techniek daarnaast goedkoper is. "Begraafplaatsen zijn duur en door de stijgende gasprijzen wordt cremeren ook steeds duurder."



Jolien van der Kooij, uitvaartondernemer en lid van het netwerk Uitvaartvernieuwers, is enthousiast over composteren. "De gedachte erachter spreekt me aan, dat mijn lichaam tot een vruchtbare stof vergaat en weer leidt tot leven in een tuin. Er mogen bij wijze van spreken blaadjes sla op mij groeien."



Om te composteren wordt een lichaam in een ecologisch laken gewikkeld en op een bedje van stro of houtsnippers gelegd. Daaroverheen wordt een stofje gestrooid dat het versneld laat composteren. "Na een aantal weken is je lichaam, heel plastisch gezegd, gecomposteerd tot een zakje potgrond."



Het is nog toekomstmuziek, maar als het aan uitvaartorganisaties ligt kun je in de toekomst je lichaam ook laten cryomeren. Bij deze techniek wordt het lichaam eerst bevroren. Vervolgens wordt het ondergedompeld in een vloeibare oplossing, die het lichaam een broze structuur geeft.



Daarna wordt het aan trillingen blootgesteld, waardoor het in kleine delen uiteen valt. Er blijft zo'n 25 tot 30 kilo droog poeder over. Dit kan in een klein formaat graf worden begraven. De overblijfselen vergaan binnen 6 tot 12 maanden tot compost. En daarop kan weer een boom worden geplant.



Voorlopig zijn al deze nieuwe mogelijkheden in Nederland nog niet toegestaan al wil D66 dus dat dat verandert. De Wet op de lijkbezorging is in 1991 voor het laatst grondig aangepast. "De wet moet met de tijd meegaan", zegt Kamerlid Den Boer.

Na een aantal weken is je lichaam, heel plastisch gezegd, gecomposteerd tot een zakje potgrond."





Nou, dat is dus niks voor mij want ben nu ook geen pot en dan ook niet! Nou, dat is dus niks voor mij want ben nu ook geen pot en dan ook niet!

Cryomeren lijkt me niks. Ik heb het nu al vaak koud.

