Kinderdijk is er klaar mee: Er zat een Japans stel aan de tuintafel te ontbijten

In Amsterdam, Barcelona, Volendam en Venetië hebben ze last van de hordes toeristen, maar nergens zijn er relatief zoveel als in het piepkleine Kinderdijk. Er komen 600.000 toeristen per jaar om de mooie molens te bekijken, maar er wonen slechts zestig mensen. En die zijn er hélémaal klaar mee. Daarover schrijft de Volkskrant.Tegenwoordig krijgen alle toeristen als ze weggaan een foto van de molens met daarop 'Thanks for visiting'. Op de achterkant staat de werkelijke boodschap: '600 duizend bezoekers per jaar. Zestig inwoners'. En daarna: #overtourism.Een van de bewoners van de molens, Petra Hoek, vertelt in de Volkskrant hoe extreem het is. "Toeristen lopen gewoon mijn erf op. Met mijn oudste dochter zat ik een keer te eten op de stoep. Een toerist maande ons opzij te gaan zodat hij de molen beter kon fotograferen. We kwamen een keer in de ochtend uit bed, zat een Japans stel aan mijn tuintafel te ontbijten. Laatst kwam er een fotograaf boos op me af: waarom de wieken van de molen naar de andere kant stonden. Zo kon hij de boel niet mooi fotograferen."In Kinderdijk zien ze het belang van het toerisme echt wel in, maar je kunt het ook overdrijven. Inwoner Peter Paul Klapwijk legt uit: "Toerisme is heel belangrijk voor het gebied, maar het worden er veel te veel. Zo verliest het zijn karakter. In 2010 is voor dit gebied een ondernemingsplan geschreven waarin stond dat het gebied maximaal 400 duizend bezoekers per jaar kon hebben. Nu komen er al 600 duizend en er zijn plannen voor 850 duizend."