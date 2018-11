63.000 euro voor dakloze die terrorist Melbourne met winkelwagentje aanviel

Een inzamelingsactie voor een dakloze man die een terrorist in de Australische stad Melbourne wilde stoppen, heeft binnen een dag een bedrag van ruim 63.000 euro opgeleverd. Dat is meer dan het dubbele van het streefbedrag.



De dakloze Michael Rogers zat vrijdag op de stoep een sjekkie te rollen toen de aanval begon. De Somaliër Hassan Khalif Shire Ali stak zijn auto in brand en begon met een mes op voorbijgangers in te steken.



Toegesnelde agenten probeerden de terrorist te stoppen en kregen daarbij hulp van Rogers. Die pakte een leeg winkelwagentje en duwde het meerdere keren tegen de messteker. "Ik wilde gewoon helpen en voor het eerst in mijn leven iets goed doen", zei hij tegen Australische media. Hij raakte de terrorist met het wagentje, maar schakelde hem niet uit. "Hij ging maar niet naar de grond", zei Rogers.



Uiteindelijk werd de terrorist door de politie neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. Bij de aanslag kwam de eigenaar van een koffiezaak om het leven en vielen twee gewonden. Volgens de politie was de dader geïnspireerd door Islamitische Staat.



Beelden van Rogers' hulppoging gingen via sociale media de wereld over. Een directeur van een hulporganisatie voor daklozen in Melbourne zag ze ook en zette een inzamelingsactie op touw. "Hij verdient het gewoon", zegt ze.



Rogers zat in het verleden meerdere keren in de gevangenis en kampte met verslavingen. De daklozenorganisatie zegt erop toe te zien dat hij hulp krijgt bij het beheren van zijn geld en dat niemand misbruik van hem maakt.

Reacties

13-11-2018 18:30:45 stora

Stamgast



WMRindex: 12.817

OTindex: 1.490

Ik vind het een held. Als je er zo dicht bij staat en je hebt een winkelwagen in je handen dan kan je er gewoon keihard tegenaan knallen. Hoop dat die dakloz nou goede mensen vind die hem gaan helpen om een huis te vinden en andere zaken te regelen . En niet dat er mensen vriendje worden omdat die nu geld heeft en hem kaal plukken.

13-11-2018 18:47:57 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.801

OTindex: 11.358

S hem bij. Nou, dan is het toch redelijk dat hij tien procent afdraagt aan de vertegenwoordiger van Jezus op aarde, aan mij dus. In deze gevaarlijke situatie stond Jezushem bij. Nou, dan is het toch redelijk dat hij tien procent afdraagt aan de vertegenwoordiger van Jezus op aarde, aandus.

13-11-2018 21:00:59 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.400

OTindex: 16.255

Slim bedacht van die vent. Zo kun je in elk geval iemand met een mes met minder risico aanvallen. Goed dat hij een mooie kans krijgt weer een leven op te bouwen.

13-11-2018 23:15:45 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.412

OTindex: 885

nooit iemand met een mes aan!!



Voor hetzelfde geld had deze moedige man nu op de autopsietafel gelegen!



Mes? Ren weg, zo hard je kunt, (angst geeft vleugels). Probeer jezelf op te sluiten als je niet weg kunt rennen, badkamer, wc etc.. Probeer hem op afstand te houden met een stoel ofzo, maar val nooit een messentrekker aan! Voor je het weet ben je dood! Deze man heeft ongelooflijk veel geluk gehad.



Wat eigenlijk had dienen te gebeuren was dat de politie die moordenaar al veel eerder had moeten neerschieten!



Een commentaar:



- While Mr Rogers won praise from the community, Victorian Police commissioner Graham Ashton said his intervention could have had “tragic” consequences.



“I don't like to criticize people in that situation, he's acting instinctively about what he's looking at in front of him," he said.



"But if a trolley had hit a police member and knocked him over and then this offender got on top of him, we could have had a tragic consequence.” -



Overigens is er op dit moment al zo'n 140.000 (Australische) Dollar gedoneerd voor Rogers. Niet slecht voor 5 minuutjes een karretje duwen



Overigens is er op dit moment al zo'n 140.000 (Australische) Dollar gedoneerd voor Rogers. Niet slecht voor 5 minuutjes een karretje duwen

13-11-2018 23:55:37 stora

Stamgast



WMRindex: 12.817

OTindex: 1.490



Soms reageren mensen zonder na te denken.En dan denken ze ook niet aan hun eigen veiligheid.

En ik weet niet hoe dicht de agenten bij die gast met het mes waren, maar door die actie van de zwerver leven ze misschien nog wel.



Het aloude if.

Als de ouders van die commissaris toen geen wippie hadden gemaakt dan had hij nou dit soort kritiek niet kunnen maken.



Het aloude if.

14-11-2018 00:07:55 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.412

OTindex: 885





En geloof mij, dat bedoel ik echt als een compliment!



Als je even had gezocht dan zie je dat de dakloze temidden van met vuurwapens voorziene agenten staat!!



Vandaar ook de opmerking van de commissaris dat hij ondanks alle goede intenties de agenten waarschijnlijk meer heeft gehinderd dan geholpen, maar dat kan hij nu natuurlijk niet zo zeggen, hij zou opgevreten worden!! Wie is er - tijdelijk - meer geliefd dan een pauper die zich als een held gedraagt?



Je moest eens weten hoeveel tijd het mij kost om mijn leerlingen hun instinctieve reacties af te leren In mijn jonge jaren vochten we ook best wel, maar dat was meestal met de blote handen. Niet zelden dronken we na de knokpartij samen een biertje!



Tegenwoordig kun je al een mes tussen je ribben geramd krijgen als iemand vindt dat je 'm verkeerd aankijkt! Wat dat betreft is de wereld er niet beter op geworden, daarom werken onze instincten niet meer zoals vroeger..

14-11-2018 00:21:46 stora

Stamgast



WMRindex: 12.817

OTindex: 1.490



Quote:

Toegesnelde agenten probeerden de terrorist te stoppen en kregen daarbij hulp van Rogers

Die commissaris zegt, hij had ook 1 van de agenten kunnen raken met de kar.

Maar die commissaris uit zijn kritiek vanachter zijn veilige buro.

Beetje onterecht wel.

Natuurlijk moet je altijd aan je eigen veiligheid denken, maar soms denk je niet na en handel je gewoon.



En van agressie weet ik genoeg. Zoals je weet werk ik vooral snachts. Op een tijdstip dat normale mensen op hun nest liggen.

Ik ben regelmatig blij dat ik in een glazen kooi werk

14-11-2018 00:32:04 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.412

OTindex: 885





Zo ik al schreef kan de commissaris niet voluit spreken, hij zou gelynched worden Overigens neem ik aan dat een commissaris zich normaliter door de rangen omhoog heeft gewerkt en ook op de straat heeft gewerkt.



De kerkhoven liggen vol met mensen die niet nadachten voordat ze reageerden..



"De meeste helden liggen op het kerkhof" is in deze een zeer toepasselijke uitspraak.

14-11-2018 01:36:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.922

OTindex: 66.366

@SamuiAxe : Adrenaline maakt dus meer kapot dan je lief is.

14-11-2018 02:03:24 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.412

OTindex: 885





Bij mannen is het nog erger, daar speelt ook testosteron een grote rol als het aankomt op agressief gedrag al dan niet kunnen beheersen.



Endorfine stoffen, adrenaline, testosteron? Gooi dat in de mix en je hebt 't perfecte recept voor geweld zonder aan je eigen hachje te denken!

