Dronken bestuurster 'danst' met haar auto tegen politiewagen aan

Een 35-jarige vrouw uit Andijk is zaterdagmorgen aangehouden, omdat ze dronken in haar auto was gestapt en tegen een politieauto was aangereden.



Vanuit Medemblik was de vrouw, met een slok op, onderweg naar haar huis in Andijk. De politie kreeg lucht van de zaak en spoorde de dronken dame op bij haar huis.



Hier ontstond een soort 'rituele dans', zoals de politie het zelf noemt. De beschonken bestuurster remde, reed een stukje vooruit, reed een stukje achteruit, remde weer. Bij dit heen-en-weer-gedans ramde de vrouw de auto van de politie.



Uiteindelijk trok de politie de sleutel uit het contact, waardoor er een einde kwam aan het ballet. Toen de vrouw moest blazen, bleek dat ze vier keer teveel alcohol op had dan toegestaan.

Dansen? Bij dronkelappen noem ik zoiets eerder zwalken.

