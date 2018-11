Man rijdt auto in sloot, gaat ervandoor en laat inzittenden achter

Een bestuurder is zaterdagavond aangehouden nadat hij in Cruquius zijn auto in de sloot had gereden en vervolgens was gevlucht. In de auto zaten nog twee personen.Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Spaarneweg met de Spieringweg, waar eerder op de avond ook al een auto in de sloot was gereden. Deze auto was net door een berger uit het water gevist, toen het tweede ongeluk gebeurde.Volgens een getuige miste het voertuig de bocht en belandde in de sloot. De bestuurder van deze wagen ging er vervolgens te voet vandoor. Niet veel later kon de man aangehouden worden door de politie. Hij wordt er onder andere van verdacht te hebben gereden onder invloed van alcohol.De man is meegenomen naar het politiebureau. De twee inzittenden die nog in de te water geraakte auto zaten, zijn bevrijd en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam nog een traumahelikopter aan te pas met daarin een arts om medische assistentie te verlenen.