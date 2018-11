13-11-2018 08:22:45

De vader heeft gelijk, het is de schuld van de ouders.. De ouders van Sam welteverstaan!Hoe triest het ook moge zijn, afwijkend gedrag wordt - zo @Sjaak ook al zegt - ongemeen afgestraft, vooral door kinderen!De vader had dit mee moeten laten wegen en het kind voor zijn eigen veiligheid niet moeten laten toestaan om nagellak op school te dragen.Ik begrijp dat Sam ook damestassen en andere vrouwelijke dingen heeft? Cool dat ouders dit toestaan zodat het joch op zijn gemak kan uitvogelen wat hij liever is, man of vrouw..Niet cool dat de ouders hem op zijn jonge leeftijd niet tegen zichzelf in bescherming hebben genomen