Toeristen kunnen ogen niet geloven wanneer Franse taxichauffeur hen oplicht met extreem hoge prijs

Twee Thaise toeristen die deze week op reis waren in Parijs, zijn kort na hun aankomst opgelicht tijdens een taxirit. Nadat ze dinsdag vanuit de lucht

12-11-2018

Taxiritten in Thailand, en dan vooral in de toeristengebieden, zijn schandalig duur! Voor de toerist lijkt het mee te vallen maar als je hier op het eiland van laten we zeggen Lamai met de taxi naar Chaweng wilt dan wordt er vlotjes 500 of 600 baht gevraagd! Dat lijkt weinig, maar deze afstand, 6 kilometer, mag normaliter niet meer dan ongeveer 150 bath kosten!



Eerlijk mijn mening? Ik ben er niet van onder de indruk, nu krijgen de Thai eens een koekje van eigen deeg..