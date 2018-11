Niet bijster snuggere inbreker komt tijdens inbraak vast te zitten, politie moet hem bevrijden

Een inbreker (34) is tijdens een inbraak in Evere (B) vast komen te zitten in een raamkozijn. Aanvankelijk hadden omstaanders niet door dat het om een

Reacties

11-11-2018 10:54:58 allone

Oudgediende



die moet nog een paar cursussen 'hoe word ik een goede inbreker' volgen

11-11-2018 11:03:16 stora

Oudgediende



Laatste edit 11-11-2018 11:03 @allone , de dagen dat dat behandeld werd op de inbrekersopleiding toen was hij denk ziek. Of misschien hadden ze zijn pen gejat op die school

11-11-2018 12:53:16 botte bijl

Stamgast



@stora :

dat van die pen is zeer waarschijnlijk in een academie voor dieven en inbrekers dat van die pen is zeer waarschijnlijk in een academie voor dieven en inbrekers

