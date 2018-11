Niemand wil dit onbewoonde eiland kopen, en daar is een goede reden voor

Het eiland Daksa, vlakbij Dubrovnik in Kroati├ź, staat al jarenlang te koop voor een appel en een ei. Een koper vinden, lukt maar niet. En dat zou weleens kunnen liggen aan de wreedheden die er vroeger plaatsgevonden hebben.Twee miljoen euro. Meer vragen de eigenaars Nila Perica Dusilo Florshutz en Franica Dusilo Cavich niet voor het Eiland Daksa, dat op amper een kilometer afstand ligt van de 'Game of Thrones'- stad Dubrovnik. Voor dat bedrag krijg je een onbewoond eiland van 500 meter lang en 200 meter breed, meerdere priv├ęstranden, een haven, een boothuis en een aantal historische gebouwen, zoals een Franciscaans klooster dat gebouwd werd in 1281. Al vijf jaar lang zoekt het eiland een koper, maar niemand hapt toe. Dat komt wellicht door de wrede geschiedenis van het eiland.Op 24 oktober 1944 vond er een gruwelijke moordpartij plaats. De Tweede Wereldoorlog was nog aan de gang, maar Nazi-Duitsland verloor meer en meer terrein. Die beruchte oktoberdag arresteerden Joegoslavische partizanen 53 inwoners van Dubrovnik, op verdenking van collaboratie met de fascisten. Onder hen ook de toenmalige burgemeester van de stad, Niko Koprivica. Ze werden allemaal naar het eiland Daksa gebracht en vervolgens genadeloos doodgeschoten, zonder enige vorm van proces. Hun lijken werden in open lucht achtergelaten op het eiland.Jarenlang kwam niemand het eiland op. Pas in 2009 werden de stoffelijke resten ontdekt en in 2010 kregen de slachtoffers van het Daksa-bloedbad een waardige begrafenis. Wie achter de slachtpartij zat, is nooit geweten.Plaatselijke bewoners zijn ervan overtuigd dat de geesten van de slachtoffers nog altijd ronddwalen op het eiland, op zoek naar gerechtigheid. Met zo'n geschiedenis is het begrijpelijk dat de kopers niet in de rij staan. Benieuwd of er zich ooit iemand aanbiedt...