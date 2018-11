In deze Chinese stad is het verboden om je viervoeter uit te laten

In de Chinese stad Wenshan is het sinds kort verboden om je hond door de dag uit te laten. Steeds meer baasjes zouden ruzie maken met mensen die geen huisdier hebben.



Hondeneigenaars mogen hun geliefde viervoeter niet meer uitlaten in het centrum tussen 7 uur en 22 uur. Ook moeten baasjes een leiband gebruiken die minder dan één meter lang is. Bovendien mogen alleen volwassenen met hun honden gaan wandelen. "Als het dier iets fout doet, kan er meteen ingegrepen worden," klinkt het bij de gemeente. Al is niet iedereen overtuigd van de maatregel. Zo vermoedt de krant The Beijing News dat inwoners dan wellicht exact om 22 uur naar buiten gaan om hun hond uit te laten waardoor er veel (lawaai)hinder zal zijn.

Die honden zullen wel spijsverterings- en andere gezondheidsproblemen krijgen

Anders worden ze opgegeten

@Barmy : China is een van de slechtste landen ter wereld om te leven als je een (huis)dier bent! China is een van de slechtste landen ter wereld om te leven als je een (huis)dier bent!

