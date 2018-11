Pornoster komt spreken op campus, rector onder vuur

De rector van een Amerikaanse universiteit is in opspraak gekomen voor de 4.380 euro die hij aan een gastspreker gaf. Vooral toen bleek wie dat was. De 59-jarige Nina Hartley is namelijk een pornoactrice.



De niet meer zo maagdelijke Hartley gaf een lezing van anderhalf uur met als titel ‘Fantasie vs. Realiteit: een kritische blik op media voor volwassenen’. De uiteenzetting was niet verplicht. Er kwamen zo’n zeventig studenten opdagen, een teleurstellende opkomst. De kern van Hartleys boodschap was: “Fantasie is wat we willen, realiteit is wat we onderhandelen”. Eveneens van Hartley is de legendarische quote: “Ik werk tegenwoordig met meisjes die jonger zijn dan m’n borstimplantaten”.



Belang van seks in de maatschappij

Rector Jon Gow wees op het belang van seks in onze maatschappij en haalde als argument aan dat je niet verder moet kijken dan naar de populariteit van sites voor volwassenen.



Uit onderzoek blijkt namelijk dat uit de tien meest populaire websites wereldwijd, drie daarvan porno bevatten. Om dat fenomeen te duiden had Gow dus de ravissante Hartley uitgenodigd.



Hij betaalde haar naar eigen zeggen met de intrest van een studentenfonds. “Geen cent kwam van belastinggeld”. Gow vond dat het publiek waar voor zijn geld kreeg met “een unieke kijk op de zaken die we niet elke dag horen”.



In Amerika zeggen ze wel eens “Don’t judge a book by its cover”, en bij Hartley is dit zeker ook van toepassing. Naast haar werk in de porno-industrie is ze opvoedster, feministe en auteur die al jarenlang het land rondtrekt om (spreek)beurten te geven.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: