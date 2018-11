Is Oumuamua toch een buitenaards ruimteschip?

Heeft een buitenaards ruimteschip ons zonnestelsel bezocht? Professoren van de Harvard universiteit sluit dit niet uit. Het zou verklaren waarom de asteroïde ‘Oumuamua zich nogal vreemd gedroeg.‘Oumuamua werd in oktober 2017 ontdekt en was al snel wereldnieuws. De baan van het object – dat toen nog C2017U1 werd genoemd – wees er namelijk sterk op dat de ruimtesteen afkomstig was uit een ander zonnestelsel. Het is mogelijk het eerste interstellaire object dat is aangetroffen in ons zonnestelsel. Anders gezegd: ‘Oumuamua is bij een andere ster dan de zon ontstaan. Dat is natuurlijk al bizar. Als we de zon even vergeten, dan de eerstvolgende ster vier lichtjaar van de aarde verwijderd. Het object heeft dus zeker tientallen biljoenen kilometers afgelegd (en mogelijk nog wel veel meer)…Het object is nogal vreemd. Zo lijkt ‘Oumuamua op een enorme, vliegende sigaar. Deze kosmische sigaar is 400 meter lang en 40 meter breed. Daarmee wijkt de asteroïde qua vorm sterk af van andere hemellichamen in ons zonnestelsel. Onderzoekers kunnen niet verklaren hoe een object met een ratio van 1:10 ontstaat.Maar er is meer. Wetenschappers van het Harvard Smithsonian Center for Astrophysics vinden het vreemd dat het object in januari 2018 plotseling versnelde. “Mogelijk is ‘Oumuamua een soort lichtzeil, dat zweeft in de interstellaire ruimte”, schrijft onderzoeker Abraham Loeb in een paper dat is ingediend in het wetenschappelijke vakblad Astrophysical Journal Letters. “Mogelijk wordt het object versneld door zonnestraling.”Het is geen vreemde gedachte. “Wij mensen maken al soortgelijke lichtzeilen met vergelijkbare afmetingen”, vervolgt Loeb. “Denk maar aan het IKAROS-project en Starshot Initiative. De lichtzeil-technologie wordt misschien vaak gebruikt (door aliens, red.) als vrachttransport tussen sterren of tussen planeten.”‘Oumuamua heeft een opvallend hoge snelheid en een bijzondere baan. Zo tuimelt de sigaar ongecontroleerd om zijn as. De wetenschappers vermoeden daarom dat ‘Oumumua niet langer actief is.Als ‘Oumuamua inderdaad ooit door aliens is gebouwd, dan verklaart dit waarom het object zo vreemd is. Loeb: “Zo reflecteert ‘Oumuamua opvallend veel licht, heeft het geen komeetachtige staart en zendt het object weinig warmtestraling uit.” Als een komeet de zon nadert, dan warmt de zon het oppervlak van de komeet op en komen er gassen vrij. Hierdoor kan een komeet versnellen. Aangezien er bij ‘Oumuamua geen sprake was van ontgassing, verklaart dit niet waarom de interstellaire reiziger plotseling versnelde.Eigenlijk ontstaan er steeds meer vragen, maar blijven deze vragen onbeantwoord. Auteurs Shmuel Bialy en Abraham Loeb concluderen in het paper dat het nu te laat is om ‘Oumuamua te fotograferen of te achtervolgen met raketten. De mannen hopen dat er in de toekomst vaker soortgelijke objecten langs de zon reizen, die wél bestudeerd kunnen worden. Een andere mogelijkheid is dat er duizenden inactieve ruimteschepen gevangen zitten in het zonnestelsel door zwaartekrachtinteracties met Jupiter en de zon. Met de toekomstige Large Synoptic Survey Telescope kunnen deze objecten wellicht worden gespot.